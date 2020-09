Bozen: Positiver Covid-19 Fall am Gymnasium “Giovanni Pascoli

Bozen – In einer Klasse des Gymnasiums „Giovanni Pascoli“ in Bozen wurde eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Am Montag, 21. September, erfolgt der Unterricht für die Klasse online.

In einer Klasse des Gymnasiums “Giovanni Pascoli” in Bozen wurde ein Fall von Covid-19 festgestellt. Nach dem positiven Testergebnis hat die Schule alle von den Sicherheitsprotokollen vorgesehenen Schritte eingeleitet und folgt den entsprechenden Anweisungen des Südtiroler Sanitätsbetriebes, um den Schutz der Gesundheit der Schülerinnen und Schüler sowie des Schulpersonals zu garantieren.

Während die Schule auf weitere Mitteilungen des Sanitätsbetriebes wartet, wird die Klasse am morgigen (21. September) Montag online unterrichtet.

Wie die italienische Bildungsdirektion mitteilt, sind alle Schulen mit vollem Einsatz bedacht, den Schülerinnen und Schülern das Recht auf Bildung in einem sicheren und gesunden Umfeld für alle in den Schuleinrichtung Anwesenden zu ermöglichen. Direktionen, Lehrpersonen und Verwaltungspersonal würden auf professionelle Weise mit der generellen Drucksituation umgehen. Grundlegend für ein erfolreiches Bestehen in dieser Situation sei die Zusammenarbeit und Kommunikation mit den Familien und vor allem den älteren Schülerinnen und Schülern. Die Direktionen garantieren diese Kommunikation über die dafür vorgesehenen Kanäle. Alle an die Öffentlichkeit gerichteten Mitteilungen werden über die institutionellen Kommunikationskanäle bekannt gegeben.