Mehrere Straßen für den Verkehr gesperrt

Bozen: Probesprengungen für den neuen Eisenbahntunnel

Samstag, 30. August 2025 | 18:02 Uhr
virgl
Foto: Stadtgemeinde Bozen
Von: lup

Bozen – Die Stadtgemeinde Bozen informiert darüber, dass in Kürze im Erkundungsstollen für den neuen Virgl-Eisenbahntunnel einige Probesprengungen durchgeführt werden. Die erste Sprengung findet in der Nacht vom 1. auf den 2. September statt, voraussichtlich gegen 1.00 Uhr. Damit die Sprengungen in aller Sicherheit durchgeführt werden können, werden folgende Straßen für den Verkehr gesperrt:

  • Brennerautobahn: innerstädtisch von 23.00 bis 4.00 Uhr
  • Trienter Straße: von Mitternacht bis 4.00 Uhr im Abschnitt zwischen der Gärtnerei Tononi und der Unterführung, die in die Claudia-Augusta-Straße führt. Die Sperrung gilt auch für den Fußgänger- und Fahrradverkehr.
  • Virgltunnel (Staatsstraße SS12): von 22.00 bis 05.00 Uhr
    In der Nacht vom 9. auf den 10. September wird eine weitere Probesprengung durchgeführt. Es gelten dieselben Abläufe und Sperrungen.

Die Stadtverwaltung stellt klar, dass es sich hierbei um kontrollierte Sprengungen handelt, die für die weitere Erkundung des Tunnels unbedingt erforderlich sind. Die Sprengungen werden unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften durchgeführt. Im näheren Umkreis werden die Sprengungen zwar wahrnehmbar sein; größere Unannehmlichkeiten sind jedoch nicht zu erwarten, auch nicht für die Menschen in Haslach.

Bezirk: Bozen

