Bozen: Quästor ordnet Abschiebung und Aufenthaltsverbote an

Von: luk

Bozen – Der Quästor der Provinz Bozen, Giuseppe Ferrari, hat nach einer groß angelegten Kontrollaktion am Mittwoch die Abschiebung einer georgischen Staatsbürgerin sowie mehrere Aufenthaltsverbote verfügt.

Die Frau war bei einer Kontrolle im Stadtgebiet aufgegriffen worden. Sie hielt sich illegal in Italien auf und besaß gefälschte Ausweisdokumente. Nach ihrer Festnahme wurde ein Ausweisungsdekret erlassen, und sie wurde über den Flughafen Orio al Serio (Bergamo) in ihr Herkunftsland abgeschoben.

Im Rahmen des Einsatzes, an dem neben der Bozner Quästur auch Beamte der mobilen Einsatztruppe „Emilia Romagna“ beteiligt waren, wurden insgesamt 145 Personen kontrolliert. Elf Personen erhielten Platzverweise, da sie sich in verschiedenen Parks und Plätzen der Stadt aufhielten und dort Alkohol konsumierten.

Zudem verhängte der Quästor vier sogenannte „Daspo Willy“ – Aufenthaltsverbote für öffentliche Lokale – gegen ausländische Staatsbürger, die Mitte Oktober in eine gewalttätige Auseinandersetzung vor einer Bar in der Kapuzinergasse verwickelt gewesen waren. Ein Beteiligter war bereits zuvor ausgewiesen worden.