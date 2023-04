Bozen: Radfahrerin von Scooter angefahren

Bozen – In der Reschenstraße in Bozen ist am frühen Samstagnachmittag eine Radfahrerin von einem Scooter angefahren worden. Der Unfall hat sich gegen 14.00 Uhr

Die Frau hat die Straße am Radfahrerübergang auf der Höhe der Bozner Stadthalle überquert, als es zu dem Zusammenstoß kam.

Medienberichten zufolge zog sie sich erhebliche Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus.