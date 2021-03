Bozen: Serien-Taschendieb geschnappt

Er hatte es im Sommer in Bussen auf Senioren abgesehen

Bozen/Ponte San Pietro – Die Staatspolizei konnte nach langen Ermittlungen einen Taschendieb ausfindig machen und festnehmen. Der 52 Jahre alte T.F.B. aus dem Senegal ist laut Angaben der Ermittler für eine Reihe von Taschendiebstählen im vergangenen Sommer verantwortlich.

Der schon polizeibekannte und in der Lombardei ansässige Mann hat in Sasa-Autobussen in Bozen vor allem ältere Personen die Brieftaschen entwendet. Mit den darin gefundenen Bankkarten hat er zudem Behebungen bei Geldautomaten oder Einkäufe getätigt. Insgesamt erbeutete der 52-Jährige rund 10.000 Euro.

Doch die Serie von Taschendiebstählen nach dem gleichen Muster fiel bald auf. Bei den Ermittlungen der Staatspolizei wurde auch auf die Bilder von Überwachungskameras in den Bussen zurückgegriffen. Diese Methode führte letztlich zum Erfolg. Der mutmaßliche Täter konnte nun in Ponte San Pietro in Bergamo verhaftet werden, nachdem er gerade aus seinem Heimatland nach Italien zurückgekehrt war.

Ihm werden erschwerter Diebstahl, Hehlerei und ungerechtfertigter Kreditkartengebrauch vorgeworfen. Der Mann wurde ins Gefängnis von Bergamo überstellt.