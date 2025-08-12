Aktuelle Seite: Home > Chronik > Bozen: Staatspolizei meldet mehrere Anzeigen nach Kontrollen
Frau mit Kokain und Methadon angetroffen

Bozen: Staatspolizei meldet mehrere Anzeigen nach Kontrollen

Dienstag, 12. August 2025 | 09:18 Uhr
Polizei Bozen
Quästur
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Die Staatspolizei hat am Wochenende verstärkt im Stadtgebiet von Bozen kontrolliert, insbesondere am Domplatz und im Garten der Religionen. Ziel war die Bekämpfung von Drogenhandel und anderen Straftaten. Insgesamt wurden 64 Personen überprüft und mehrere bereits polizeibekannte Personen angezeigt.

In der Nacht auf Sonntag wurde in der Weintraubengasseein marokkanischer Staatsbürger auf einem gestohlenen Fahrrad angetroffen und wegen Hehlerei angezeigt. Am Sonntagabend wurden im Park der Religionen ein Gambier wegen Drogenbesitzes mit Verkaufsabsicht und ein Marokkaner wegen Missachtung eines Aufenthaltsverbots angezeigt. Am Verdiplatz wurde ein weiterer Gambier aus demselben Grund gestoppt.

Weitere Anzeigen betrafen eine Frau nordafrikanischer Herkunft, die Kokain und Methadon mitführte, sowie einen Algerier ohne gültigen Aufenthaltstitel. Zudem wurde einem Autofahrer der Führerschein wegen Trunkenheit entzogen. In der Trientstraße wurde schließlich eine Italienerin wegen Verstoßes gegen ein Aufenthaltsverbot angezeigt.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Verkeilte Busse: Chauffeure prügeln sich auf Passstraße
Kommentare
76
Verkeilte Busse: Chauffeure prügeln sich auf Passstraße
Wenn das Trinkgeld zur Stolperfalle wird
Kommentare
74
Wenn das Trinkgeld zur Stolperfalle wird
Polizist bei Einsatz schwer verletzt
Kommentare
50
Polizist bei Einsatz schwer verletzt
Drakonische Strafen für illegale Müllentsorger in Italien
Kommentare
40
Drakonische Strafen für illegale Müllentsorger in Italien
Lombardische Gemeinde führt „moralische Bußgelder” ein
Kommentare
38
Lombardische Gemeinde führt „moralische Bußgelder” ein
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 