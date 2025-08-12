Bozen: Staatspolizei meldet mehrere Anzeigen nach Kontrollen

Von: luk

Bozen – Die Staatspolizei hat am Wochenende verstärkt im Stadtgebiet von Bozen kontrolliert, insbesondere am Domplatz und im Garten der Religionen. Ziel war die Bekämpfung von Drogenhandel und anderen Straftaten. Insgesamt wurden 64 Personen überprüft und mehrere bereits polizeibekannte Personen angezeigt.

In der Nacht auf Sonntag wurde in der Weintraubengasseein marokkanischer Staatsbürger auf einem gestohlenen Fahrrad angetroffen und wegen Hehlerei angezeigt. Am Sonntagabend wurden im Park der Religionen ein Gambier wegen Drogenbesitzes mit Verkaufsabsicht und ein Marokkaner wegen Missachtung eines Aufenthaltsverbots angezeigt. Am Verdiplatz wurde ein weiterer Gambier aus demselben Grund gestoppt.

Weitere Anzeigen betrafen eine Frau nordafrikanischer Herkunft, die Kokain und Methadon mitführte, sowie einen Algerier ohne gültigen Aufenthaltstitel. Zudem wurde einem Autofahrer der Führerschein wegen Trunkenheit entzogen. In der Trientstraße wurde schließlich eine Italienerin wegen Verstoßes gegen ein Aufenthaltsverbot angezeigt.