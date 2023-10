Bozen: Stadtbus verliert 200 Liter Treibstoff

Bozen – In der Bruno-Buozzi-Straße in Bozen ist am Freitagnachmittag gegen 16.00 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Ein Stadtbus der sasa hat 200 Liter Treibstoff verloren.

Das Fahrzeug hatte eben erst die Garage des Betriebs für den öffentlichen Nahverkehr verlassen, als es zu dem Zwischenfall kam.

Offensichtlich hat eine Erhebung entlang der Strecke ein Leck in den Tank geritzt. Der Großteil des Dielselöls ist über die Gullydeckel in den Abluss versickert.

Die Feuerwehr hat darauf einen Auffangbehälter unter dem Leck platziert und anschließend eine Substanz verstreut, die den Treibstoff absorbierte. Auch die Stadtpolizei stand im Einsatz.