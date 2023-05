Bozen: Versuchter Raub auf offener Straße

Bozen – In der Parma-Straße in Bozen ist am Dienstagvormittag eine Seniorin Opfer eines versuchten Raubüberfalls geworden. Der Vorfall hat sich auf der Höhe des Mehrfamilienhauses mit der Hausnummer 63 zugetragen.

Ein Mann hatte sich der Frau genähert. Plötzlich versuchte er, ihr die Goldkette vom Hals zu reißen. Doch er hat offenbar nicht mit der Reaktion der Frau gerechnet. Sie leistete erbitterte Gegenwehr und rief laut um Hilfe.

Gleichzeitig stürzte sie zu Boden. Wie die italienische Tageszeitung Alto Adige berichtet, schlug dies den Täter in die Flucht.

Passanten verständigten die Carabinieri. Die Ordnungshüter versuchten, die Seniorin zu beruhigen, und nahmen die Ermittlungen auf.

Die Goldkette war im Rahmen des kurzen Handgemenges zwar gebrochen, dennoch hatte sie die Seniorin nicht aus der Hand gelassen. Auch durch den Sturz hatte sie glücklicherweise keine Verletzungen davongetragen.