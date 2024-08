Bozen: Vorbestrafter nutzt Krankenhaus wie einen Selbstbedienungsladen

Von: luk

Bozen – In den vergangenen Tagen wurde ein 37-jähriger rumänischer Staatsbürger im Krankenhaus Bozen dabei ertappt, wie er Essen, das er zuvor auf einer Station gestohlen hatte, in der Mikrowelle der Mitarbeiterräume wärmte. Er glaubte wohl, im Krankenhaus kann er sich aufführen, wie in einem Selbstbedienungsladen. Bevor er das Essen verzehren konnte, versuchte er zudem, die persönlichen Schränke der Pflegekräfte zu öffnen, in denen Wertgegenstände wie Geldbörsen und Handys aufbewahrt werden.

Als der Mann entdeckt wurde, verließ er fluchtartig das Krankenhaus, wobei er das Personal lautstark beschimpfte und bedrohte. Bereits in den Tagen zuvor war er dabei beobachtet worden, wie er sich in den Toiletten des Krankenhauses rasierte und wusch.

Dank der Zusammenarbeit zwischen der im Krankenhaus stationierten Polizei und dem Sicherheitspersonal konnte der Mann identifiziert werden. Er ist bereits mehrfach wegen Delikten wie Hehlerei, Widerstand gegen die Staatsgewalt und Beleidigung eines Amtsträgers polizeilich in Erscheinung getreten. Zudem wurde er kürzlich wegen unsittlichen Verhaltens gegenüber Minderjährigen angezeigt.

Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde der Mann wegen Diebstahls und versuchten Diebstahls bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Trotz der rechtlichen Komplexität, die mit der Ausweisung eines EU-Bürgers verbunden ist, hat Quästor Paolo Sartori ein Verfahren zur Rückführung des Mannes eingeleitet, wie es bereits vor einigen Wochen bei einem anderen EU-Bürger der Fall war.