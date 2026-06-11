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Risiko wird ausgelotet

Bozen: Wegen Steinschlags ist ein Abschnitt der Oswaldpromenade gesperrt

Donnerstag, 11. Juni 2026 | 15:01 Uhr
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Von: mk

Bozen – Die Oswaldpromenade musste aus Sicherheitsgründen gesperrt werden, nachdem am gestrigen Mittwoch auf den Promenadenweg gefallen sind. Betroffen ist der Abschnitt zwischen St. Anton und der Kreuzung mit den Wegen zum Peter Ploner, Eberle und Oswaldleiten.

Die zuständigen Fachleute der Gemeindeverwaltung sind dabei, das Ausmaß der Schäden zu sichten und die Gefahr durch weitere Steinschläge zu bewerten. Dann werden sie die notwendigen Maßnahmen veranlassen.

Die Gemeindeverwaltung weist darauf hin, dass dieser Abschnitt der Oswaldpromenade bis zum Abschluss der notwendigen Arbeiten gesperrt bleibt.

Bezirk: Bozen

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