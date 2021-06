Bozen: Wilde Abfälle nehmen zu

Bozen – In den letzten Tagen konnte das Amt für den Schutz der Umwelt und des Territoriums eine Verstärkung des Problems der wilden Abfälle rund um die Ökoinseln der Stadt mittels Videoaufzeichnungen festhalten.

So wurden in dieser Woche um die fünf Fälle illegaler Abfallentsorgung pro Tag festgehalten werden, die allesamt mit einer 100 Euro Strafe sanktioniert wurden. Der auffälligste Fall ereignete sich dabei in Sigmundskron, wo ein Bürger einen Heizkessel auf einer Ökoinsel liegenlassen wollte und deshalb zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, so berichtet die Tageszeitung Alto Adige.

Die Stadtverwaltung erinnert die Bürger daran, dass für die Entsorgung von Sperrmüll der Recyclinghof in der Mitterhoferstraße in Bozen Süd die ganze Woche, auch am Samstagmorgen, geöffnet ist.