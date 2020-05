Bozen will Sperrstunde vorverlegen

Bozen – Manche waren vom Anblick schockiert, andere genossen sozusagen das Bad in der Menge. Vor allem am Bozner Obstplatz war es am Wochenende zu großen Menschenansammlungen bis spät in die Nacht hinein gekommen. Viele Nachtschwärmer haben sich dabei auch nicht an die Abstandsregeln gehalten und keinen Mund-Nasen-Schutz getragen.

Laut dem Tagblatt Dolomiten will die Stadt Bozen nun reagieren. Bei einem Treffen am Mittwoch mit dem Regierungskommissär soll über die Vorverlegung der Sperrstunde diskutiert werden – auch weil die Kontrollen der Polizei nicht besonders wirkungsvoll waren. Die Lokale könnten nun bereits um 22.00 Uhr schließen müssen.

