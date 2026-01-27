Bozen: Zwei Tunesier wegen Raubüberfalls verhaftet

Von: ka

Bozen – In der vergangenen Nacht hat die Staatspolizei zwei tunesische Staatsbürger wegen gemeinschaftlich begangenen Raubüberfalls verhaftet.

Eine Anruferin hatte beobachtet, wie zwei Personen einen Diebstahl begangen und dabei eine Schaufensterscheibe des Geschäfts zerbrochen hatten. Daraufhin schickte die Einsatzzentrale der Polizeidirektion gegen 2.00 Uhr nachts Polizeikräfte zu einem Restaurant im Stadtzentrum.

Die Polizisten trafen sofort am Tatort ein und bemerkten eine Person, die zu fliehen versuchte. Sie hielten die Person fest und sperrten gleichzeitig die Fluchtwege ab. Kurz darauf fanden sie auch die zweite Person, die den Versuch unternahm, die gerade entwendete Beute zu entsorgen.

Die sichtlich aufgeregte Anruferin erklärte den Polizisten, dass sie die beiden dabei beobachtet habe, wie sie die Eingangstür des Restaurants aufbrachen. Sie habe sofort die Notrufnummer 112 gewählt. Die ertappten Kriminellen drohten ihr mehrmals, sie solle nicht die Polizei rufen, aber glücklicherweise gelang es der Frau, den Notruf zu wählen.

Bei einer weiteren Untersuchung in der Nähe des Eingangs des Restaurants wurde ein aus der Wand des Geschäfts herausgerissener, blutverschmierter Safe sowie weiteres Diebesgut gefunden, darunter drei Tablets und verschiedene blutverschmierte Geldscheine.

Nachdem der Tathergang rekonstruiert worden war, brachten die Polizisten die beiden Personen zur Bozner Quästur. Dort wurden sie als zwei tunesische Staatsbürger im Alter von 42 und 29 Jahren identifiziert. Sie waren wegen Vermögensdelikten vorbestraft. Einer von ihnen war Asylbewerber, der andere hielt sich illegal im Staatsgebiet auf.

Bei der Durchsuchung wurde bei einem der beiden Tunesier auch ein Bohrer gefunden, der für den Diebstahl verwendet worden war und ebenfalls mit Blutspuren verschmutzt war. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurden die beiden Personen festgenommen und in den Sicherheitsräumen der Polizeidirektion inhaftiert. Dort warten sie nun auf die Durchführung des Schnellverfahrens.