Bozner fährt in Schlangenlinien durch Leifers – über zwei Promille im Blut

Trunkenheit am Steuer

Leifers – Die Carabinieri von Leifers haben Mann wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt. Wie der Alkoholtest ergab, hatte der Bozner rund zwei Promille im Blut.

Die Kontrolle fand in den Morgenstunden kurz vor 4.00 Uhr in der Früh statt. Einer Streife war ein schwarzer Pkw des Typs Renault Espace aufgefallen, der in Schlangenlinien die Straße entlang fuhr.

Als die Ordnungshüter den Wagen aufhielten, stellten sie zunächst fest, dass der Mann keinen Führerschein bei sich hatte. Der Bozner, der außerhalb des Landes ansässig ist, zeigte außerdem deutliche Merkmale von übermäßigem Alkoholkonsum.

Die Carabinieri von Neumarkt führten darauf den Alkoholtest durch, der letztendlich Gewissheit schaffte. Weil der Pkw nicht dem Bozner selbst gehört, wurde dieser nicht beschlagnahmt.

Die Carabinieri von Leifers haben außerdem einen 20-jährigen Bozner dem Regierungskommissariat wegen des Konsums von Drogen gemeldet. Der junge Mann, der arbeitslos ist, war in den vergangenen Tagen im Marconi-Park um 11.30 Uhr am Vormittag erwischt worden. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden keine weiteren Drogen gefunden.

Die Carabinieri führen mit Beginn des Frühlings im Park auch zunehmend Kontrollen in Zivil durch.