Bozner Stadtpolizei bekämpft Drogen in Schulnähe

Sensible Orte im Fokus

Von: mk

Bozen – In den ersten sieben Monaten des Jahres hat die Sondereinheit für Stadtsicherheit der Bozner Stadtpolizei intensive Drogenkontrollen durchgeführt. Dabei ging es der Polizei sowohl um die Bekämpfung des Drogenhandels als auch um die Eindämmung des Drogenkonsums.

Besonders häufig waren die Beamtinnen und Beamten in der Nähe von Schulen, im Bozner Nachtleben und an beliebten Jugendtreffpunkten unterwegs. Mit diesen Maßnahmen will die Stadtpolizei insbesondere die Weitergabe kleiner Drogenmengen und den Drogenkonsum unterbinden.

Insgesamt wurde die Stadtpolizei bei 73 Kontrollen fündig. 49 Personen wurden den Behörden als Drogenkonsumenten gemeldet und 17 weitere Personen wurden wegen Drogenhandels angezeigt.

Wie der Kommandant der Bozner Stadtpolizei Fabrizio Piras betonte, werden mit der Wiederaufnahme des Schulunterrichts wieder verstärkt Kontrollen in Schulnähe durchgeführt.