Feuer auf Lkw-Ladefläche

Brand bei der Autobahnausfahrt in Klausen

Mittwoch, 22. Oktober 2025 | 11:38 Uhr
Freiwillige Feuerwehr Klausen
Von: mk

Klausen – Am Dienstagvormittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Klausen gemeinsam mit den Feuerwehren Feldthurns und Villanders zu einem Brand bei der Autobahnausfahrt Klausen auf der A22 alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein mit Metall beladener Lkw in Flammen. Auf der Ladefläche war es zu einem Brand gekommen.

Unter schwerem Atemschutz wurde das Feuer rasch gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf den Anhänger verhindert. Anschließend wurde die Ladung sowie der betroffene Bereich mit der Wärmebildkamera kontrolliert.

Freiwillige Feuerwehr Klausen

Nach Abschluss der Arbeiten wurde die Einsatzstelle an die Autobahnmeisterei und die zuständigen Behörden übergeben.

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Klausen, die die Einsatzleitung innehatte, die Freiwillige Feuerwehr Feldthurns, die Freiwillige Feuerwehr Villanders, die Autobahnmeisterei der A22 und die Behörden.

Bezirk: Eisacktal

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

