Brand einer USV Anlage im Altersheim

Feuerwehreinsatz in Bozen

Bozen – Gegen 3.30 Uhr in der Früh ist die Berufsfeuerwehr Bozen in der Nacht auf Samstag zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Bozen zu einem Brandmeldeeinsatz ins Seniorenwohnheim Don Bosco in der Mailandstraße gerufen worden.

In einem Technikraum war es zu einer starken Rauchentwicklung an einer USV-Anlage gekommen. Mehrere Akkumulatoren der 30-kW-Anlage waren geschmolzen und qualmten stark.

Der betroffene Brandabschnitt wurde umgehend abgeriegelt und mithilfe von Ventilatoren belüftet. Eine Evakuierung der Altersheimbewohner war glücklicherweise nicht erforderlich.

Die Feuerwehr baute die defekten Akkumulatoren aus und brachte sie ins Freie, wo sie vollständig gelöscht werden konnten. Die Bewohner des Altersheims blieben unverletzt.