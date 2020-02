Brand in den Bozner Lauben – VIDEO

#EINSATZINFO: BF Bozen – 19.02.20 – 09:00 Uhr – Dachstuhlbrand in der Bozner Laubengasse. Ausgegangen war das Feuer von einer Mansardenwohnung und hat dann auf den Dachstuhl übergegriffen. Glücklicherweise konnten sich alle Bewohner selbstständig ins Freie retten, sodass sich die Feuerwehr auf die Löscharbeiten konzentrieren konnte. Rund 50 Feuerwehrleute waren mit den aufwendigen und schwierigen Löscharbeiten beschäftigt und konnten ein Übergreifen der Flammen auf nebenstehende Gebäude verhindern. Mittlerweile ist der Brand unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten werden jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen – im Einsatz mit FF Bozen, FF Gries und Behörden. 📸 FF und Privat // #Infointervento: VVF Bolzano – 19.02.20 – ore 9 – incendio di un sottotetto in via Portici a Bolzano. 50 vigili del fuoco sono stati impegnati nella complicate operazioni di spegnimento. Il rogo è partito da un appartamento, nella mansarda le fiamme sono state velocemente spente, ma purtroppo nel frattempo l'incendio si era propagato sul tetto ed ha provocato danni ingenti. L'incendio attualmente risulta sotto controllo, ma il tetto deve essere rimosso parzialmente per spegnere gli ultimi focolai. Non vi sono stati per fortuna feriti – in intervento con VVF Bolzano Città, VVF Gries e forze dell'ordine. Foto: VVF e privato

