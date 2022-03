Brand in Hotelwäscherei: 80 Gäste evakuiert

Großeinsatz in Montal

Montal – In Montal hat sich in der Nacht auf Montag ein Brand in der Wäscherei eines Hotels entfacht. Eine Minute vor Mitternacht wurde Alarm geschlagen.

Zahlreiche Feuerwehrleute kämpften erfolgreich gegen die Flammen und die starke Rauchentwicklung an und konnten eine weitere Ausbreitung des Brandes auf das restliche Hotel verhindern.

Rund 80 Hotelgäste mussten während der Löscharbeiten evakuiert werden, einige davon wurden vom Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Glücklicherweise wurde aber niemand ernsthaft verletzt, der Sachschaden ist jedoch beachtlich.

Die Nachlöscharbeiten haben noch einige Zeit in Anspruch genommen.

Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr von Montal mit den Feuerwehren von St. Lorenzen, Stefansdorf, Bruneck und Ehrenburg, mit dem Weißen Kreuz und den Behörden.