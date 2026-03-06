Brand in Leifers: Lager neben Wohnhaus verwüstet

Von: luk

Leifers – Ein Brand hat am Freitagvormittag in St. Jakob bei Leifers einen Großeinsatz der Feuerwehren ausgelöst. Gegen 9.00 Uhr geriet ein Lager für landwirtschaftliche Geräte direkt neben einem Wohnhaus in Flammen. Eine weithin sichtbare Rauchwolke stand über dem Gebiet.

In dem Lager befanden sich mehrere landwirtschaftliche Geräte, Holz, Kunststoffkisten, ein Wohnwagen sowie ein größerer Tank für landwirtschaftlich genutzten Treibstoff. Die Brandbekämpfung gestaltete sich daher schwierig, da im Wohnwagen auch eine explosionsgefährdete Propangasflasche stand.

Das angrenzende Wohnhaus blieb jedoch weitgehend unbeschädigt. Laut Feuerwehr lag der Schwerpunkt des Einsatzes darauf, das Gebäude vor den Flammen zu schützen.

Die Freiwilligen Feuerwehren von Leifers und St. Jakob – Grutzen sowie die Berufsfeuerwehr Bozen standen mit rund 50 bis 60 Einsatzkräften im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch mehrere Stunden an.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde auch die Dachisolierung des angrenzenden Wohnhauses kontrolliert. Aufgrund von ausgelaufenem Treibstoff wurde die Landesumweltagentur informiert und ein Teil des ausgetretenen Treibstoffs von der Freiwilligen Feuerwehren St. Jakob Grutzen aufgesaugt. Vor Ort waren außerdem das Weiße Kreuz sowie die Carabinieri Leifers, die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen haben. Personen wurden nicht verletzt.