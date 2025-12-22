Aktuelle Seite: Home > Chronik > Weißenbach: Dachstuhlbrand in der Bachlerzone
Fünf Personen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen

Weißenbach: Dachstuhlbrand in der Bachlerzone

Montag, 22. Dezember 2025 | 21:26 Uhr
Update
IMG-20251222-WA0037
Freiwillige Feuerwehr Weißenbach
Weißenbach – Am späten Montagnachmittag rückte die Freiwillige Feuerwehr Weißenbach kurz nach 16.30 Uhr aus, um einen Dachstuhlbrand in der Bachlerzone zu löschen. Ursache des Brandes war ein Kaminbrand, durch den auch eine Solaranlage in Mitleidenschaft gezogen wurde. Durch das rasche und koordinierte Eingreifen von insgesamt 116 Freiwilligen mit 16 Fahrzeugen konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Dennoch entstand am Gebäude erheblicher Sachschaden.

Der Brand ist inzwischen gelöscht und unter Kontrolle, die Einsatzkräfte werden schrittweise abgezogen. Über Nacht wird eine Brandwache eingerichtet, die Aufräum- und Sicherungsarbeiten werden am morgigen Tag fortgesetzt.

Im Gebäude befinden sich zwei Wohnungen, eine davon ist derzeit unbewohnbar. Fünf Personen wurden mit leichten Rauchgasvergiftungen vorsorglich zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Weißenbach, Luttach, St. Johann und Mühlen mit Drehleiter sowie die Feuerwehr Bruneck mit Atemschutzflaschen. Außerdem waren das Weiße Kreuz Ahrntal und die zuständigen Behörden vor Ort.

Bezirk: Pustertal

