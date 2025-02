Brandstifter in Kärnten nach Auto- und Hausbrand gefasst

Von: apa

Bei einem absichtlich verursachten Brand in Ebenthal bei Klagenfurt sind Mittwochfrüh ein Auto zerstört und eine Garage und ein Haus schwer beschädigt worden. Eine vierköpfige Familie, die im Haus war, konnte sich retten. Nach umfangreichen Ermittlungen wurde schließlich der mutmaßliche Brandstifter, ein 60-jähriger Mann, festgenommen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Das Feuer war gegen 5.20 Uhr ausgebrochen – ein Auto in der Einfahrt hatte zu brennen begonnen. In weiterer Folge griff das Feuer auf die Garage und das Wohnhaus daneben über. Im Haus waren zu dieser Zeit die Hausbesitzer, ein 35-jähriger Mann und eine 33 Jahre alte Frau sowie ihre zwei Kinder. Nachbarn wurden auf das Feuer aufmerksam und weckten die Bewohner, die aus dem Haus flüchten konnten. Den Einsatzkräften von zwei Feuerwehren gelang es, ein weiteres Ausbreiten des Brandes zu verhindern. Verletzt wurde niemand, die Schadenshöhe liegt laut ersten Schätzungen aber im sechsstelligen Eurobereich.

Die Brandursachenermittlung der Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit einem Brandsachverständigen ergab, dass das Feuer gelegt worden war. Schließlich wurde ein 60-jähriger Mann aus der Gemeinde Ebenthal als dringend tatverdächtig ausgeforscht und festgenommen. Er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert, war vorerst aber weder geständig, noch machte er Angaben zum Motiv, so die Polizei.