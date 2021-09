Unerlaubter Grenzübertritt am Brenner

Brenner – Am Montagnachmittag hat die Staatspolizei am Brenner im Rahmen der täglichen Kontrollen zwei Migranten auf dem Fahrradweg rund zwei Kilometer hinter der Brennergrenze aufgegriffen. Die beiden Männer waren zu Fuß in Richtung Süden unterwegs und hatten keinerlei Ausweispapiere bei sich.

Auf der Polizeistation stellte sich recht bald heraus, dass es sich um zwei Algerier handelte. Während einer von ihnen nach Österreich zurückgeführt wurde, klickten für den zweiten Mann die Handschellen. Gegen ihn lag nämlich ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bologna vor. Er muss für knapp fünf Jahre hinter Gitter.