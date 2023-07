Brennerautobahn: Staugefahr an Sommerwochenenden

Bozen – Die Urlaubszeit ist so richtig angebrochen. Gerade an den Wochenenden merkt man auf der Brennerautobahn A22 den An- und Rückreiseverkehr von Urlaubern aus Italien, aber auch Deutschland, Österreich und anderen europäischen Ländern.

Schon an diesem Wochenende gab es Staus auf der Nordspur zwischen Bozen und Sterzing. Am Samstag staute es hingegen in Richtung Süden zwischen Bozen bis Ala.

An den kommenden acht Wochenenden dürfte sich dies laut der Brennerautobahngesellschaft wiederholen. Im September wird dann an den Wochenenden mit etwas Entspannung gerechnet.