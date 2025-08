Brixen-Brenner: Kein Bahnverkehr vom 12. bis 18. August

Von: Ivd

Bozen – Um Wartungsarbeiten entlang der Brennerbahnlinie durchführen zu können, wird die Strecke zwischen Brixen und Brenner vom 12. bis zum 18. August nicht befahrbar sein. Während der Sperre steht ein Busersatzverkehr zur Verfügung. Der Ersatzdienst mit der Linie B100 wird vom Land Südtirol in Zusammenarbeit mit den Bahngesellschaften Trenitalia und SAD organisiert. Der Zeitraum der Sperre wurde in grenzüberschreitender Abstimmung mit dem italienischen Netzbetreiber RFI sowie mit den Partnern in Österreich und Deutschland definiert, da auch dort gleichzeitig Unterbrechungen geplant sind.

Diese grenzüberschreitende Koordinierung sei notwendig und sinnvoll gewesen, um die Verkehrsflüsse optimal zu leiten und den Ersatzverkehr, den auch die ÖBB (Österreichische Bundesbahnen) zwischen Brenner und Steinach zur Verfügung stellen wird, zu organisieren, betont das Ressort für Infrastrukturen und Mobilität. “Die Mittsommerfeiertage sind der beste Moment, um die Arbeiten durchzuführen, es sind weniger Pendler unterwegs und die Schulen sind geschlossen. Zudem wurde der Termin gemeinsam mit RFI, sowie den Bahnbetreibern in Österreich und Deutschland vereinbart, um die Eingriffe auf der gesamten Linie bestmöglich durchführen zu können”, betont Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.

Die Gründe für die Sperre reichen von Arbeiten am Gleiskörper bis hin zu vorbereitenden Maßnahmen für künftige Bahnprojekte. “Die Wartung des Bahnnetzes ist grundlegend, um die Sicherheit und Qualität der Dienste aufrecht erhalten zu können. Wir haben diesen Zeitraum gewählt, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, auch dank einer optimalen gemeinsamen Planung”, ergänzt Ressortdirektor Martin Vallazza.

Details zum Schienenersatzverkehr mit der Linie B100

Der Ersatzverkehr vom 12. bis zum 18. August wird über die Buslinie B100 (Brixen-Brenner) abgewickelt, die jedoch nicht sämtliche Haltestellen, die die Bahn normalerweise bedient, anfahren wird. Die Passagiere sind somit gebeten, die Haltestellen aus dem Fahrplan abzulesen.

Der Busersatzdienst B100 wird in Brixen (Bahnhof – Bussteig B), in Franzensfeste (Bahnhof), in Freienfeld (Kreisverkehr), in Sterzing (Bahnhof), in Gossensass (Dorf) und am Brenner (Bahnhof) Halt machen.

Am Brenner ist es hingegen notwendig, den Bus zu wechseln und in Richtung Steinach am Brenner mit dem Ersatzdienst der ÖBB (Linie SV300) weiterzufahren. Die Fahrpläne können auf der Homepage südtirolmobil | Startseite eingesehen werden.

Weitere Auswirkungen auf den Bahnverkehr

Die Wartungsarbeiten auf der Strecke Brixen-Brenner werden sich auch an einigen anderen Orten mit Änderungen am Fahrplan auswirken.

Der Zug R1829, der am Sonntag um 21.05 Uhr in Innsbruck abfährt, endet am Brenner. Für die Weiterfahrt nach Trient wird ein Schienenersatzverkehr mit dem Bus eingerichtet.

Der Zug R1826, der morgens um 6.40 Uhr von Trient zum Brenner abfährt, fällt vom 12. bis 19. August aus. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen ist nicht vorgesehen.

Die Fahrgäste sind gebeten, sich vor der Fahrt ausreichend über die veränderten Fahrpläne zu informieren.

Gültigkeit der Tickets

Alle gültigen Bahnfahrkarten werden sowohl in den Ersatzbussen der Linie B100 als auch in den Regionalbussen der Linie 310 (Brixen–Bruneck) anerkannt. Somit ist die Kontinuität des Dienstes gewährleistet und bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Barrierefreier Zugang

Für Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität steht bei Bedarf ein spezieller Transportdienst zur Verfügung. Dieser kann von Montag bis Sonntag, von 6.45 bis 21.30 Uhr telefonisch über den Betreiber RFI unter der Nummer 800.90.60.60 (Festnetz) oder 02.32.32.32 (Mobil) sowie per E-Mail an salablu.verona@rfi.it gebucht werden. Die Reservierung ist in italienischer, englischer oder deutscher Sprache (nur per E-Mail) möglich. Alternativ kann die Buchung auch über die App SalaBlu+ erfolgen.