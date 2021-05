Brixen: Dichter Rauch dringt aus einer Wohnung

Brixen – In der Trattengasse ist am Montagvormittag eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung im zweiten Stock bemerkt worden. Zudem hatte bereits die Rauchmeldeanlage Alarm geschlagen. Die Freiwillige Feuerwehr von Brixen ist gegen 11.30 Uhr mit 15 Mann, dem Kommandofahrzeug, zwei Tanklöschfahrzeugen, der Drehleiter, dem Kleinrüstfahrzeug sowie mit dem Großraumlüfter-Fahrzeug ausgerückt

Die Wohnungstür war verschlossen, deshalb wurde vermutet, dass sich der Bewohner der Wohnung noch in der Wohnung aufhalten könnte.

Die erste Mannschaft ist sofort unter Atemschutz in die Wohnung vorgegangen. Glücklicherweise hat sich der Bewohner nicht in der Wohnung aufgehalten. Durch eine am Herd vergessene Pfanne war es zu der starken Rauchentwicklung in der gesamten Wohnung gekommen.

Die Räume wurden belüftet. Als die Arbeiten beendet waren, kam der Bewohner sichtlich erstaunt zurück. Glücklicherweise war durch das Missgeschick aber niemand zu Schaden gekommen. Um 12.00 Uhr konnten der Einsatz beendet werden.

Im Einsatz standen auch das Rote und das Weiße Kreuz sowie die Carabinieri.