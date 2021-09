Brixen: Ein neues Impfzentrum und Impfen an der Uni

Brixen – Bei der Neueröffnung des Impfzentrums Don Bosco am Donnerstag gibt es einen freien Impftag mit Kaffee und Kuchen. Studierende können sich hingegen in der Uni Brixen bei Musik impfen lassen.

In der Bischofsstadt wird das neue Impfzentrum Don Bosco eingerichtet. Anlässlich dessen Eröffnung findet ein spezieller „Open Vax Day“ statt. Alle Interessierten können sich am Donnerstag, 30.09. von 14.00 bis 20.00 Uhr ohne Anmeldung einen Impfschutz abholen. Das Event wird freundlicherweise von der Landesberufsschule für das Gast- und Nahrungsmittelgewerbe „Emma Hellenstainer“ und der Kaffeerösterei „Julius Meinl Italia“ unterstützt, die alle Frischgeimpften mit Kaffee und Kuchen verwöhnen werden.

Auch die Universität Brixen in der Regensburger Allee bietet Impfevents an. An drei Mittwochen hintereinander, nämlich bereits morgen am 29. September und weiters am 6. und 13. Oktober, wird den ganzen Tag über ohne Voranmeldung geimpft. Für die entsprechende Aufmunterung der Impflinge organisiert die Freie Universität Bozen jeweils von 17.00 bis 19.00 Uhr ein musikalisches Rahmenprogramm, bei dem verschiedene lokale Bands für eine gute Stimmung sorgen. Der Zugang zu den Impflokalen erfolgt über einen separaten Eingang.