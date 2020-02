Brixen: Fußgänger von Pkw erfasst

Brixen – Am heutigen Samstag kam es um 17:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Dantestraße in Brixen. Ein Fußgänger wurde dabei beim Überqueren der Straße von einem Pkw erfasst.

Der 39-jährige Südtiroler zog sich mittelschwere Verletzungen zu und wurde in das Krankenhaus von Brixen eingeliefert.

Im Einsatz standen ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Rettungswagen des Weißen Kreuzes der Sektion Brixen sowie die Straßen- und Gemeindepolizei.