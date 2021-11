Brixen: Kellner ohne Green-Pass flüchten vor Kontrolle

Brixen – Bei Corona-Kontrollen in Brixen wurden von den Carabinieri und der Sondereinheit NAS mehrere Lokale und Hunderte Personen überprüft und nach dem Green Pass gefragt. Dass es mit der Disziplin mancherorts – wie von Landeshauptmann Arno Kompatscher am Dienstag beanstandet – tatsächlich nicht weit her ist, zeigte sich am Samstagabend in einem Restaurant im Zentrum der Bischofsstadt.

Als die uniformierten Beamten das Lokal betraten, ergriffen zwei Kellner ruckartig die Flucht über die Hintertür. Es war aber vergebens: Sie wurden von den Beamten gestellt. Wie vermutet, hatten beide nicht den erforderlichen Grünen Pass. Sowohl die beiden Kellner als auch der Restaurantbetreiber müssen nun die vorgesehene Geldstrafe von 400 Euro leisten. Von einer Schließung des Lokals wurde abgesehen, diese wird erst bei wiederholten Verstößen durchgeführt. Die Carabinieri kündigen aber schon jetzt an, erneut auch in dem betroffenen Lokal unangemeldet vorbeizuschauen.

Nach den Corona-Kontrollen überprüften die Carabinieri auch die Küche. Dort wurde abgelaufener Rahm gefunden. Außerdem wurden weitere Verstöße der Lebensmittelsicherheit sichergestellt, weswegen der Betreiber zu einer Geldstrafe von bis zu 6.000 Euro belegt werden kann.

Die Carabinieri in Südtirol haben in den vergangenen drei Tagen täglich rund 170 Lokale und knapp 600 Personen zwecks Einhaltung der Corona-Maßnahmen und Green Pass-Bestimmungen kontrolliert.