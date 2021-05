Brixen: Kind von Feuerwehr aus Auto befreit

Brixen – In Brixen gab es am Freitagvormittag Schrecksekunden für eine Mutter. Versehentlich hat sie ein Kleinkind mitsamt Schlüssel in einem Auto eingesperrt.

Umgehend alarmierte die Frau den Notruf. Die Freiwillige Feuerwehr von Brixen eilte Medienberichten zufolge zu Hilfe. Mit Spezialwerkzeug konnten die Wehrleute die Tür des Autos öffnen, ohne dabei Schäden anzurichten.