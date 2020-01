Brixen: Köchin schlägt Einbrecher in die Flucht

Brixen – Mitten am helllichten Tag stand der Eindringling vor ihr. Doch anstatt Angst vor ihm zu haben, ist sie zum Angriff übergangen. H. K., die Köchin und Inhaberin des Zellerhofs in Milland in Brixen, hat nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung einen Einbrecher in die Flucht geschlagen, berichtet die Tageszeitung Alto Adige.

Der Vorfall in der Plosestraße hat sich am Freitag gegen die Mittagszeit ereignet. Die Köchin hatte den Fremden auf frischer Tat ertappt. Er war gerade dabei, ihr Schlafzimmer zu durchwühlen.

Bei der Rauferei wurde die Frau zu Boden gestoßen und hat sich Verletzungen am Hals und an der Schulter zugezogen. Glücklicherweise handelt es sich um nichts Schwerwiegendes.

Der Mann, der nicht vermummt war, wurde von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Bilder werden derzeit von den Carabinieri ausgewertet.

Die Hunde hatten die Besitzerin gewarnt. Sie war alleine zu Hause gewesen. Sie schaute nach draußen, ob jemand gekommen war, doch da befand sich niemand. Kurz darauf hörte sie Geräusche aus dem Schlafzimmer.

Als sie nachschaute, stand sie dem Eindringling gegenüber. Demnach handelte es sich um einen robusten Mann mit olivbrauner Hautfarbe, der rund 1,70 Meter groß ist. Er trug eine Kapuzenjacke.

Der Mann hatte gerade den Schrank durchstöbert, als die Köchin das Schlafzimmer betrat. Auch die Schubladen waren bereits durchwühlt. „Instinktiv bin ich auf ihn losgegangen, um ihn aufzuhalten, doch dann wurde ich heftig zu Boden gestoßen“, berichtet die Frau laut Alto Adige.

Trotzdem verfolgte die Köchin den Eindringling bis auf die Straße hinaus. Dort gelang ihm die Flucht. Nachdem sie die Carabinieri verständigt hatte, wurde die Frau zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise konnte sie am Abend bereits wieder entlassen werden.

Trotzdem ist sie wütend: „Wir haben einfach genug davon. Es ist einfach unfassbar, dass solche Personen mitten am helllichten ungestört in fremde Häuser eindringen, wie es ihnen gerade passt.“