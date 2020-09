Brixen: Lenker eines Sondertransports sturzbetrunken am Steuer

Brixen – Die Straßenpolizei von Sterzing hat bei der Autobahnmautstelle in Brixen auf der Höhe der Industriezone einen Sondertransport aufgehalten. Die Ordnungshüter waren von Mitarbeitern der Brennerautobahn verständigt worden. Das Fahrzeug ist mehrere Male ins Schleudern geraten und gegen die seitlichen Leitplanken geprallt.

Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten sich an die Leitzentrale der Brennerautobahn gewandt und dort angerufen.

Die Straßenpolizisten identifizierten den Lenker des Schwerfahrzeugs und nahmen gleichzeitig einen starken Geruch nach Alkohol wahr. Der Mann aus Bosnien, der mit einem Fahrzeug einer litauischen Firma unterwegs war, wurde zweimal einem Alkoholtest unterzogen. Das Ergebnis: Sein Pegel lag mit 2,34 bzw., mit 2,32 Gramm pro Liter deutlich über dem Limit.

Dem Lenker wurde der Führerschein entzogen und er wurde wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt. Für Berufsfahrer gelten noch einmal strengere Vorschriften, was Alkohol am Steuer anbelangt.

Das Fahrzeug wurde mittels gerichtlicher Hinterlegung in Brixen abgestellt.