Brixen: Polizei kontrolliert rund 150 Personen

Brixen – Die Polizei hat in Brixen am Wochenende mehrere Jugendliche und junge Erwachsenen kontrolliert. Außerdem wurden 123 Personen in ihrem Fahrzeug auf der Straße überprüft.

Auf dem Geschwister-Scholl-Platz wurden sechs junge Erwachsene identifiziert, die wegen Gewalt unter Gleichaltrigen bereits vorbestraft waren. Die Gruppe hatte einige Flaschen mit Superalkohol bei sich.

Unter einer Brücke am linken Eisackufer haben die Ordnungshüter hingegen sieben Jugendliche unterschiedlicher Nationalität angetroffen. Sieben von ihnen sind wegen Drogen bereits polizeibekannt.

Einer der Betroffenen war in der Vergangenheit vom Quästor bereits mündlich verwarnt worden und hätte sich nicht vorbestraften Personen treffen dürfen.

Bei den Straßenkontrollen hat die Polizei am Eingang und Ausgang der Stadt 123 Personen überprüft. 29 davon waren polizeibekannt bzw. vorbestraft.

Außerdem wurden in Kontrollen in mehreren Lokalen durchgeführt. Unter anderem wurde auch der Grüne Pass von Gästen und Betreibern überprüft.