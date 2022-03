Brixen: Prostitution statt Massagen

Brixen – Die Carabinieri haben in Brixen Kontrollen durchgeführt, um der Ausbeutung und der Begünstigung von Prostitution vorzubeugen. Gleichzeitig wollten die Ordnungshüter gegen Prostituierte im Stadtzentrum vorgehen.

Dabei wurden drei Frauen aus Kolumbien identifiziert. Sie werden verdächtig, Sex gegen Bezahlung in ihren Wohnungen angeboten zu haben.

Während die erste Frau in der Nähe des Bahnhofs angetroffen wurde, hielten sich die zwei anderen Frauen in der Nähe des Stadtzentrums am Ufer des Eisacks auf.

Die drei Frauen hatten ihre Tätigkeit im Internet beworben. Explizit von Prostitution war nicht die Rede. Allerdings wurden „sinnliche Massagen Körper an Körper“ angeboten.

In den Wohnungen der Frauen wurden Bargeld und eine geringe Menge an Drogen gefunden. Ein Gramm Haschisch wurde beschlagnahmt. Eine der Frauen wurde dem Regierungskommissariat wegen des Konsums von Drogen gemeldet.