Brixen: Schule unter Wasser

Von: luk

Brixen – In der Fallmerayer-Schule in der Dantestraße von Brixen ist es am Dienstag zu einem dramatischen Vorfall gekommen: Ein Rohrbruch hat dazu geführt, dass die Schule komplett überflutet wurde. Über 200.000 Liter Wasser mussten von den Einsatzkräften abgepumpt werden.

Der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Brixen dauerte mehrere Stunden. Mit mehreren Tauchpumpen kämpften die Wehrleute gegen die Wassermassen. Auf rund 300 Quadratmeter und aufgeteilt auf mehrere Räume der Schule stand das Wasser 60 Zentimeter hoch. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit, um größere Schäden zu verhindern.

Die Aufräumarbeiten und die Behebung der Schäden werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.