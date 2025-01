Brixen/Turin: Ex-Polizisten wegen illegaler Aktivitäten verhaftet

Von: luk

Brixen – Die Staatspolizei hat in einer groß angelegten Aktion zwei pensionierte Ex-Polizisten in Brixen und Turin festgenommen.

Sie wurden bereits Ende Dezember mit gefälschten Polizeidokumenten in der Bischofsstadt auffällig.

Bei der Hausdurchsuchung in der Wohnung des 63-jährigen Mannes in Turin fanden Ermittler eine nicht gemeldete Schusswaffe, eine Polizeiuniform, einen gefälschten Polizeiausweis, Luxusuhren, Bargeld in Höhe von 34.000 Euro, drei Mobilfunktelefone und ein IPad.

In der Wohnung der Frau (60) fanden die Ermittler Munition, diverse Uniformen der Staatspolizei und zehn Mobiltelefone sowie zahlreiche SIM-Karten.

Der 63-jährige Mann wurde wegen Waffenbesitzes und Geldwäsche, die 60-jährige Frau wegen Hehlerei und illegalem Munitionsbesitz festgenommen.

Beide befinden sich in Untersuchungshaft. Weitere Ermittlungen laufen.