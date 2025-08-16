Brixner Wohnung entpuppt sich als Umschlagplatz für Drogen

Von: mk

Brixen – Die Carabinieri haben in Brixen einen 20-Jährigen wegen Drogenhandels festgenommen. Den Ermittlern zufolge handelte es sich bei dessen Wohnung im Stadtviertel Milland um eine Art Umschlagplatz für Drogen – allein schon wegen der Menge, die sichergestellt wurde.

Der junge Mann ist den Behörden bereits wegen anderer Delikte bekannt. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Carabinieri in seinem Schlafzimmer rund 130 Gramm Kokain und 200 Gramm Haschisch. Außerdem wurden eine Präzisionswaage und ein Messer beschlagnahmt, das mutmaßlich zum Aufteilen der Portionen benutzt wurde.

Sämtliches Material wurde als Beweismittel sichergestellt. Der 20-Jährige wurde im Rahmen eines Eilverfahrens vor Gericht in Bozen zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten sowie zu einer Geldstrafe von 14.000 Euro verurteilt.