Bruneck: Carabinieri verhindern Drogenbeseitigung im letzten Moment

Von: luk

Bruneck/Gais – Am 14. August haben die Carabinieri in Gais einen 30-jährigen Einheimischen kontrolliert, der bereits wegen Drogendelikten bekannt ist. Als die Exekutivbeamten eintrafen, zeigte der Mann deutliche Anzeichen von Nervosität, was die Fahnder dazu veranlasste, seine Wohnung genauer zu durchsuchen. Dort versuchte ein anwesender 43-Jähriger, ein Päckchen mit Drogen die Toilette hinunterzuspülen. Die Carabinieri reagierten schnell und konnten das Päckchen, das etwa zehn Gramm Haschisch enthielt, sicherstellen.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten weitere 30 Gramm Haschisch, 15 Gramm Kokain, neun Gramm Streckmittel, sowie zwölf Fläschchen Methadon, für das keine ärztliche Verschreibung vorlag. Außerdem entdeckten sie einen Präzisionswaage und Verpackungsmaterial.

Aus den beschlagnahmten Drogen hätten laut Experten 693 Dosen Haschisch und 55 Dosen Kokain hergestellt werden können. Beide Männer wurden wegen Drogenbesitzes und -handels angezeigt. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt für die Beschuldigten die Unschuldsvermutung.