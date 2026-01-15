Aktuelle Seite: Home > Chronik > Bub greift in Tirol nach Teekanne und erleidet Verbrühungen
Donnerstag, 15. Januar 2026 | 11:08 Uhr
APA/APA/Punz/Archiv/HANS PUNZ
Von: apa

Ein einjähriger Bub hat Mittwochabend in Sölden (Bezirk Imst) durch heißes Teewasser Verbrühungen erlitten. Das Kind einer niederländischen Urlauberfamilie griff in einer Ferienwohnung plötzlich nach der auf dem Esstisch stehenden Teekanne. Das Gefäß fiel um und der Tee floss auf den Oberkörper des Buben. Er wurde im Bereich der Brust sowie am linken Arm verletzt, berichtete die Polizei am Donnerstag. Das Kleinkind und seine Mutter wurden in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Die Polizei nahm daraufhin Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung auf. Dabei handle es sich um einen Routinevorgang, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Im Anschluss wird ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

