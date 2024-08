Camper crasht in den Dolomiten mit Linienbus

Von: luk

St. Ulrich in Gröden – Ein Verkehrsunfall in St. Ulrich sorgte am frühen Donnerstagmorgen für erhebliche Behinderungen auf den Straßen. Ein Camper prallte mit einem Linienbus zusammen, als dieser gerade dabei war, an einer Bushaltestelle anzuhalten. Glücklicherweise gab es keine Verletzten, doch die Folgen des Unfalls sorgten für längere Verzögerungen und genervte Autofahrer.

Der Vorfall ereignete sich auf der stark befahrenen Grödner Straße in den Dolomiten, als der Linienbus routinemäßig an einer Haltestelle anhalten wollte. Der Fahrer des Campers übersah offenbar die Bremslichter des Busses und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Mit einem lauten Knall prallte das Fahrzeug gegen den Bus.

Nach dem Unfall bildete sich ein langer Rückstau in beide Richtungen, da die Grödner Straße auch in dieser Jahreszeit stark befahren ist. Die herbeigerufene Einsatzkräfte sicherte die Unfallstelle ab und leitete den Verkehr vorbei.