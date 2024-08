Carabinieri Bruneck beweisen wieder guten “Haschisch-Riecher”

Von: luk

Bruneck – Bei einer nächtlichen Kontrolle in Bruneck haben die Carabinieri erneut ihre Wachsamkeit unter Beweis gestellt. In der Nacht des 15. Augusts wurde ein 20-jähriger Student auf frischer Tat ertappt und verhaftet, nachdem in seinem Zimmer 900 Gramm Haschisch gefunden wurden.

Zwei junge Carabinieri, die in ihrer Freizeit außerhalb eines Nachtclubs in Bruneck unterwegs waren, bemerkten den Studenten, der ihnen bereits bekannt war und gerade einen Joint rauchte. Die Exekutivbeamten informierten sofort ihre Kollegen, die daraufhin eine Personenkontrolle durchführten und eine kleine Menge Haschisch sicherstellten. Eine anschließende Durchsuchung des Zimmers des Studenten brachte weitere 900 Gramm Haschisch zum Vorschein, die bereits in verkaufsfertige Portionen unterteilt waren.

Der Student wurde wegen Drogenbesitzes und -handels festgenommen. Die Untersuchung ergab, dass aus der beschlagnahmten Menge insgesamt 4.446 Konsumeinheiten hergestellt hätten werden könnten, so die Carabinieri. Der Haftrichter bestätigte am 16. August die Festnahme und ordnete Meldepflicht für den jungen Mann in seinem Wohnort an.

“Der Fall zeigt erneut die Effizienz der Carabinieri in Bruneck, die selbst in ihrer Freizeit ein wachsames Auge auf mögliche Straftaten haben”, so die Behörde in einer Aussendung. Trotz der erdrückenden Beweise gilt auch hier die Unschuldsvermutung, bis ein endgültiges Urteil gefällt wird.