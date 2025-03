Carabinieri decken Versicherungsbetrug auf

Von: luk

St. Ulrich/Barbian – Die Carabinieri von St. Ulrich haben zwei Männer aus Neapel wegen Versicherungsbetrugs angezeigt. Die Verdächtigen sollen mit gefälschten elektronischen Signaturen Versicherungsverträge auf ahnungslose Bürger abgeschlossen haben, um eine günstigere Schadenfreiheitsklasse für eines ihrer Fahrzeuge zu erschleichen.

Der Fall kam durch die Anzeige einer Frau aus Barbian ans Licht. Die Ermittlungen enthüllten ein ausgeklügeltes Betrugssystem: In einem Fall versuchten die Täter, ohne Zustimmung eine Versicherungspolice auf eine Person auszustellen. In drei weiteren Fällen gelang es ihnen sogar, gefälschte Verträge zu aktivieren – in einem davon nutzten sie die Identität eines seit mehreren Jahren Verstorbenen.

Dank der Ermittlungen konnten die Carabinieri die Täter identifizieren und weiteren Schaden für unbeteiligte Bürger verhindern.

Die Ordnungshüter warnen vor ähnlichen Betrugsmaschen und raten, persönliche Daten sorgfältig zu schützen. Bürger sollten regelmäßig ihre Verträge und Dokumente auf Unregelmäßigkeiten prüfen und verdächtige Anfragen zu digitalen Signaturen sofort den Behörden melden. Im Zweifelsfall wird empfohlen, sich direkt an die Polizei oder zuständige Stellen zu wenden, um nicht Opfer solcher Betrügereien zu werden.