Carabinieri gehen gegen Wilderer im Passeiertal vor

Von: mk

Moos in Passeier – Ein gemeinsamer Einsatz der Carabinieri von Moos in Passeier und des Landesforstkorps hat in den vergangenen Tagen zu einem wichtigen Erfolg im Kampf gegen Wilderei geführt.

In den letzten Monaten hatten die Carabinieri im Passeiertal einen deutlichen Anstieg von Wilderei festgestellt. Aus diesem Grund haben die Ordnungshüter die Zusammenarbeit mit dem Landesforstkorps angefordert – mit Erfolg: Vor einigen Tagen wurde ein Jäger aus der Umgebung identifiziert, der im Besitz von illegal modifizierter Munition war.

Dabei handelt sich dabei um Geschosse, die im Bereich der Wilderei weit verbreitet sind, da sie bei Wildtieren größere Wunden verursachen. Um festzustellen, ob auch die Waffen des Mannes modifiziert sind, stellten die Behörden die Gewehre des Jägers sicher, damit die entsprechenden technischen Untersuchungen durchgeführt werden.

Der 57-Jährige wurde wegen Besitzes modifizierter Waffen angezeigt. Er befindet sich auf freiem Fuß. Die Kontrollen gegen Wilderer sollen im Gebiet weiter verstärkt werden.