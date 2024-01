Carabinieri kümmern sich um verdächtige Männer in Branzoll

Branzoll – Zwei verdächtige Männer haben unlängst die Bewohner eines ruhig gelegenen Mehrfamilienhauses in Branzoll beunruhigt. Schließlich alarmierten sie die Carabinieri, die nicht lange auf sich warten ließen.

Ein Streifenwagen und auch Beamte in Zivilkleidung suchten das Gebäude in der Göllerstraße auf und konnten die beiden Männer unter die Lupe nehmen. Es handelte sich um zwei Tunesier, die sich illegal in Italien aufhalten.

Einer von ihnen, 31 Jahre alt, wurde in flagranti wegen des Verstoßes der Immigrationsregelungen festgenommen. Gegen ihn lag bereits eine Abschiebemaßnahme der Quästur von Trapani vor. Dennoch blieb er in Italien. Nun sitzt der Mann im Bozner Gefängnis und wartet auf die nächsten Schritte der Gerichtsbarkeit.

Sein 36-jähriger Landsmann wurde hingegen eine Abschiebeverordnung vom Quästor von Bozen zugestellt. Er muss das Land innerhalb von sieben Tagen verlassen.

Wie die Carabinieri berichten, gab es nach dem Entfernen der beiden verdächtigen Männer ein Aufatmen bei den Anwohnern.

Wie berichtet, legen die Carabinieri im Unterland seit Wochen eine härtere Gangart an den Tag. Es gibt mehr Kontrollen, Beamte und Streifendienste, um Verbrechen zu vereiteln und Präsenz zu zeigen.