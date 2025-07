Trump: Zollbriefe an 12 Länder unterzeichnet

Von: APA/Reuters

US-Präsident Donald Trump hat eigenen Angaben zufolge bereits Briefe an 12 Länder unterzeichnet, in denen die verschiedenen Zollsätze für ihre in die USA eingeführten Waren festgelegt sind. Er sagte vor Reportern an Bord der Regierungsmaschine Air Force One, dass die Briefe am Montag verschickt werden würden. Trump lehnte es ab, zu sagen, welche Länder im ersten Stapel der Briefe enthalten sein werden.

Er hatte bereits am Freitag gegenüber Reportern erklärt, dass er davon ausgeht, dass die Briefe bis zum 9. Juli an die meisten Länder verschickt werden, wenn die höheren gegenseitigen Zölle, die er für 90 Tage ausgesetzt hatte, in Kraft treten sollen.