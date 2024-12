Carabinieri lauern Dealer im Keller auf

Einsatz in Meran

Von: mk

Meran – Die Carabinieri haben am Freitag in Meran einen jungen Tunesier wegen Drogenhandels festgenommen. 25 Gramm Kokain wurden bei einer Razzia in einem Mehrfamilienhaus im Stadtzentrum beschlagnahmt.

Die Ordnungshüter durchsuchten die Keller des Gebäudes und stießen auf verdächtige Fußspuren an einer Mauer, hinter der eine elektrische Leitung verlegt war.

Die Carabinieri lauerten dem Tunesier auf. Als der junge Mann den Raum betrat, kletterte er die Wand bis zur elektrischen Leitung hoch, um sich ein Paket und eine Präzisionswaage zu holen, die dahinter versteckt waren.

Die Carabinieri gaben sich in diesem Moment zu erkennen und überwältigten den Mann, der bereits vorbestraft ist. Das Kokain befand sich in dem Paket.

Auch die Präzisionswaage wurde beschlagnahmt.