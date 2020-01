Carabinieri: Pisteneinheiten auch heuer wieder voll im Einsatz

Bozen – Auch heuer sind im Winter die Pisteneinheiten der Carabinieri in Südtirols Skigebieten unterwegs.

Allein im Jahr 2019 mussten die Ordnungshüter rund 15 Mal wegen offenkundig betrunkenen Personen auf der Piste einschreiten. In rund 20 Fällen ging es hingegen um den Konsum von Drogen.

Die Ordnungshüter stehen nicht nur Skifahrern zur Seite, sondern sie sind auch im Dienst, um den Diebstahlsdelikte von Skiern und anderem technischen Material zu verhindern. Gerade auch in diesem Wochenende werden wieder Kontrollen durchgeführt.

Außerdem kommen die Pisteneinheiten bei Rettungseinsätzen zum Einsatz.

Gemeinsam mit der Sonderabteilung der Carabinieri gegen Lebensmittelverfälschung NAS aus Trient führen die Pisteneinheiten außerdem Kontrollen in Schutzhütten, Bars und Apès Ski-Lokalen durch – unter anderem im Gadertal, in Gröden, in der Meraner Gegend und in Bruneck.

Dabei wird darauf geachtet, dass Hygienevorschriften und die geltenden Regeln bei der Verabreichung von Getränken und Speisen eingehalten werden.