Carabinieri retten junge Frau in Not

Von: mk

Bozen – Bei einem Streifendienst in den vergangenen Tagen ist eine Einheit der Carabinieri in Bozen in die Rovigo-Straße gerufen worden. Offenbar war eine junge Frau in Not.

Als die Ordnungshüter eintrafen, suchte eine Gruppe junger Einwanderer das Weite. Die Carabinieri schnappten sich einen davon.

Während der Kontrolle rastete der 25-Jährige allerdings aus und zeigte sich wenig kooperativ. Stattdessen ging er auf die Carabinieri los und versuchte, die Flucht zu ergreifen.

Nachdem ihn die Ordnungshüter bewegungsunfähig gemacht hatten, stellten sie fest, dass er einen Schraubenzieher bei sich hatte.

Der junge Mann wurde im Anschluss wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie Bedrohung, Körperverletzung wegen des Besitzes von Dietrichen unter Arrest gestellt.