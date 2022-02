Carabinieri starten erneute Kontrollen in Diskotheken

Bozen – Die Carabinieri haben ihre Kontrollen in den Diskotheken wieder aufgenommen, nachdem die Lockerung der Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung der COVID-19-Pandemie deren Wiedereröffnungen ermöglicht hat.

So wurde am gestrigen Samstagabend vor allem ein Tanzlokal im Burggrafenamt genauestens unter die Lupe genommen, wo allerdings eine positive Situation festgestellt werden konnte, die völlig im Rahmen der Legalität lag. Im Inneren der Diskothek und in der Warteschlange am Eingang hielten sich die Jugendlichen an die geltenden Vorschriften zur Eindämmung von Ansteckungen und die für die interne Sicherheit und den Zugang zum Veranstaltungsort zuständigen Stewards kontrollierten 810 grüne Zertifikate, die allesamt ordnungsgemäß waren. Ebenso wenig schlugen die mitgeführten Drogenspürhunde Alarm.

Beim Verlassen des Parkplatzes unterzogen die Carabinieri fast dreißig Fahrer von ebenso vielen Autos einem Alkoholtest, bei dem jedoch alle weit unter dem gesetzlichen Grenzwert lagen.

“Dies ist ein Ergebnis, das für den Rest der Saison viel Gutes verheißt und uns zeigt, dass es eine große Mehrheit gesunder Jugendlicher gibt, die sich nicht mit Alkohol oder Drogen zudröhnen müssen, um mit ihren Freunden Spaß zu haben, die sich an die Regeln halten und die am Abend schließlich nüchtern und gesund nach Hause gehen”, heißt es von Seiten des Landeskommandos der Carabinieri.