Carabinieri verdutzt: Kein Alko-Fahrer bei großer Kontrollaktion

Bozen – Das vergangene Wochenende mit dem Brückentag und dem Staatsfeiertag am 25. April haben die Carabinieri in Südtirol für ausgedehnte Kontrollen im Raum Bozen, Brixen, Leifers und Meran genutzt. Es wurde von den Carabinieri davon ausgegangen, dass an den freien Tagen vermehrt illegales Treiben herrscht.

Doch sie wurden eines Besseren belehrt: Bei 52 Verkehrskontrollen wurden 171 Fahrzeuge überprüft. Außerdem wurden 17 öffentliche Lokale unter die Lupe genommen. Insgesamt – so die Ordnungshüter – seien 323 Personen kontrolliert worden. Davon wurde eine auf freiem Fuß angezeigt. Eine weitere Person wurde nach der Anzeige verhaftet. Bei fünf Personen wurden illegale Rauschmittel entdeckt. Sie wurden als Drogenkonsumenten gemeldet. Insgesamt haben die Exekutivbeamten bei ihrer Kontrolloperation 25 Gramm Haschisch und Kokain sichergestellt.

Die “magere Ausbeute” wurde nur noch dadurch übertroffen, dass kein Führerschein wegen Trunkenheit am Steuer entzogen werden musste. Die Carabinieri verwenden in diesem Zusammenhang das Wort “unglaublich”, da sie bei den zahlreichen Verkehrskontrollen nicht einmal eine Anzeige oder eine Geldstrafe wegen Alkohol am Steuer ausstellen mussten und fragen, ob das ein gutes Zeichen sei. Seit Jahresbeginn wurden in Südtirol allein von den Carabinieri rund 100 Fahrzeuglenker wegen Trunkenheit sanktioniert. Vor einem Jahr waren es zu diesem Zeitpunkt bereits 162.

Frischer Fisch gar nicht so frisch

Die Gesundheitsabteilung der Carabinieri NAS haben hingegen ein Restaurant im Überetsch mit einer Geldstrafe von 1.000 Euro belegt. Den Kunden wurde nämlich angeblich frischer Fisch serviert. Doch wie sich herausstellte, war der Fisch zuvor tiefgekühlt und somit nicht “frisch”.